Kandıra'da 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:19

Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından ilçedeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Duyuruda, "Olumsuz Hava/deniz şartları sebebiyle bugün Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.