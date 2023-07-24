Kandıra'da 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:18
Kandıra'da 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı
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Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından ilçedeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Duyuruda, "Olumsuz Hava/deniz şartları sebebiyle bugün Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

 

 


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