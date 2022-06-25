Kandıra'da 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:54

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası, Karadeniz kıyısındaki Kandıra'da, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlık tarafından karar alındı.

Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.









