Kandıra'da cinayet: Teyzesinin oğlu tarafından öldürülmüş
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal Bayır’ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar’ın (35) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Bayraktar’ın ifadesinde "kuzenini eşi ile ilişkisi olduğu için" öldürdüğünü iddia etti.
Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin Ali Kemal Bayır’a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal Bayır’ın önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür Bayraktar’ı yakalayarak gözaltına aldı.
Özgür Bayraktar’ın jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ali Kemal Bayır’ın eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim” dediği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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