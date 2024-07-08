Kandıra’da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:00

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı’ya geldi.

Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı.

Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye’de toprağa verilceği öğrenildi