Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ne? Uçan Balık Boğulmaz filminin oyuncuları kim?
Uçan Balık Boğulmaz (Buladó) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ne? Uçan Balık Boğulmaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uçan Balık Boğulmaz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eché Janga üstleniyor. Peki, Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ne? Uçan Balık Boğulmaz filminin oyuncuları kim?
UÇAN BALIK BOĞULMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bulado, bir ailenin büyülü gerçekçi hikayesini konu ediyor. Kenza, birbirlerinden oldukça farklı karakterlerde olan babası Ouira ve büyükbabası Weljo ile Curaçao kırsalında yaşayan bir kızdır. Rasyonel babası Ouira ve ruhani büyükbabası Weljo’nun zihniyet çatışması altında kalan on bir yaşındaki Keza, bu süreçte hayatta kendi yolunu bulmaya çalışır.
UÇAN BALIK BOĞULMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tiara Richards
Everon Jackson Hooi
Felix de Rooy
UÇAN BALIK BOĞULMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uçan Balık Boğulmaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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