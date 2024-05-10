Otomobil dereye uçtu: Şantiye çalışanı kadını boğulmaktan kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:27
Otomobil dereye uçtu: Şantiye çalışanı kadını boğulmaktan kurtardı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi’ne uçtu.

Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri kocaeli haberleri

İlgili Haberler

Kocaeli'nde iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi öldü!

Kocaeli'nde iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi öldü!
Kocaeli'de Antik Yunan dönemine ait 53 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de Antik Yunan dönemine ait 53 sikke ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’

Uzmanından uyarı: ‘Sıcaklıkta ani bir düşüş olacak’
Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!

Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
Ayşe Ateş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi

Ayşe Ateş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek