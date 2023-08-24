Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:19
Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.


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Kandıra ormanlık alan Yasak

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