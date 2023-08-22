Edirne'de ormanlık alanda yangın!

Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında ormanlık alan ve bölgede arıcılık yapan bir üreticinin kovanlarının zarar gördüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:52
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Lalapaşa Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. 

Yangında ormanlık alan ve bölgede arıcılık yapan bir üreticinin kovanları zarar gördü.


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