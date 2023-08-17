TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde orman yangını çıktı.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:44
TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

"MÜDAHALE EDİLİYOR"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirterek "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız." dedi.


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