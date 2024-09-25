Kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı: Nurtaç Canan davasında mütalaa verildi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 18:34

Güncelleme: 25.09.2024 - 19:04

İstanbul Zeytinburnu’nda 2020’de 23 yıllık eşi Ragıp Canan tarafından beş kurşunla vurulan ve yaralandığı sırada öleceğini düşünerek bulunduğu yere kanıyla, "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazısını yazmasıyla hafızalarda yer edinen Nurtaç Canan, Ragıp Canan'ın takılan elektronik kelepçeyi kırarak kendisini takip ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek konuyu yargıya taşımıştı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ragıp Canan'ın yargılanmasına dün devam edildi. Ragıp Canan, bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Nurtaç Canan ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"BABAM TOPLUMA ZARARLI BİRİ"

Müşteki Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın müşterek oğlu F.C., mahkemede tanık olarak dinlendi. F.C., beyanında babasının yaklaşık bir buçuk yıl önce cezaevinden çıktığını ve yeniden cezaevine girene kadar annesine ve ailesine yönelik tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini, babasının sürekli dedesinin evine gittiğini, babasının elektronik kelepçesini kırdığını, polislerin ise annesini arayarak bunu haber verdiklerini, babasının akrabalarının da sürekli olarak annesi ve ailesinin can ve mal güvenliğini tehdit edici nitelikte mesajlar gönderdiklerini, babasının, nişanlısına da tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, babasının topluma zararlı biri olduğunu söyledi.

TEHDİT İDDİALARINI KABUL ETTİ

Sanık Ragıp Canan, mahkemedeki savunmasında oğlunu, oğlunun nişanlısını, kayınpederini ve eşini tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini kabul ederek, amacının sadece mallarını geri almak olduğunu söyledi.

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ÖLÜM TEHDİDİ

Nurtaç Canan, mahkemedeki beyanında, sanığın sürekli kendisine tehdit mesajları gönderdiğini, iddianameye konu tehdit içerikli mesajların sanık tarafından kendi kız kardeşlerine gönderildiğini, sanığın kız kardeşlerinin de bu masajları kendisine ilettiklerini anlattı. Nurtaç Canan, Ragıp Canan'ı engellediği için kendisini ankesörlü telefondan arayarak, 'sizi öldürmeye geliyorum' dediğini, başka bir tarihte ise babasını arayarak ona da, 'sizi öldürmeye geliyorum' dediğini ifade etti.

8,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ragıp Canan'ın ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın, 'hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen ısrarlı takip', 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatıyla birlikte mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.