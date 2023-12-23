Kanlı pusu... Takip ettiği iş insanına kurşun yağdırdı!

Pendik’te bir şahıs, iddiaya göre, 1 haftadır takip ettiği iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş insanı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:42
Kanlı pusu... Takip ettiği iş insanına kurşun yağdırdı!
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada iddiaya göre, kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Emrah A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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