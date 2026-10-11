Kanlıca önlerinde gemi sürüklendi: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Olay, saat 19.10 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre boyundaki 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait EGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 botu, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alınırken, ekiplerin gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan’dan İtalya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.