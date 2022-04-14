Kanser hastaları hukuk savaşını kazandı, mahkeme yurtdışı için de ‘SGK ödesin’ dedi

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:46

Kanser tedavisi gören Mehmet Arda Maden (16), Diğdem Yılmaz (19) ve Ege Gülmez’in (28) yaşama tutunabilmesi için yurtdışında bulunan kanser ilaçlarını kullanması gerekiyor.

Diğdem Yılmaz

İlaçların ücreti ise cep yakıyor. Bir kutu ilacın fiyatı 200 bin lira. Kanser hastası SGK’li üç genç ilaçları temin edebilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvuru yaptı. SGK’nin ilaçları yurtdışından getirmesini talep etti.

Beyza Aksoy

TİTCK, ilaçlar için “SGK tarafından ödenmesi mümkün değil” kararı verdi. Sağlık sisteminin yüzüstü bıraktığı kanser hastaları için avukat Beyza Aksoy, yargı süreci başlattı.

Diğdem Yılmaz için Ankara 33. İş Mahkemesi’ne, Mehmet Arda Maden için Ankara 50. İş Mahkemesi’ne, Ege Gülmez için ise Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Kanser hastaların dosyalarını inceleyen mahkemeler, “Konulan teşhis nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, dava süresince ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın ithali için gerekli ödemenin doğrudan ithale yetkili Türkiye Eczacılar Birliği’ne yapılmasına” karar verdi.

Böylece on binlerce lira değerindeki ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği tarafından getirilip hastaların kullanımına sunuldu.