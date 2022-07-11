Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin, son yolculuğuna uğurlandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:57

Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Cemre Uçaryılmaz Metin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Metin'in cenazesi, öğle vakti Balıkesir kent merkezindeki Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Metin'in annesi Figen Uçaryılmaz ve geçen yıl evlendiği eşi Umut Metin ile çok sayıda kişi katıldı.

2018'DE TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI

Balıkesir'de 1995 yılında dünyaya gelen Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde son sınıfı okuduğu 2018'de sırtındaki tümör nedeniyle kanser tedavisi görmeye başladı.

Zorlu tedavi sürecinde ameliyatlar geçiren, kemoterapi ve radyoterapi seansları alan Metin, hem kanseri yenerek sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Ekim 2020'de Koç Üniversitesi'nde Hücresel ve Moleküler Tıp alanında yüksek lisans yapmaya başlayan Metin'in hastalığı aynı yıl nüksetti ve tedavi sürecine başlandı. Aralık 2021'de Umut Metin ile evlenen Cemre Uçaryılmaz Metin, şubatta üçüncü kez kansere yakalandı.

ABD'YE GİTMEK İSTİYORDU

Tedavi sürecine yeniden başlanan ve ameliyatlar geçiren Metin, yüksek lisansta tez aşamasına gelmişti. Cemre Uçaryılmaz Metin, 31 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayında doktora için kabul aldığı ABD'ye gitmeyi planladığı yazmıştı.