Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan sevindiren haber: 'Sahneye çıkmama engel kalmadı'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 20:51

Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur, geçen nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Son olarak, hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçıdan iyi haber geldi.

Bir süredir immünoterapi tedavisi gören Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uğur, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.

Usta müzisyen, daha sonra "İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Şükürler olsun tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah… Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

"YORUCU TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Uğur, daha önce yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadelerini kullanmıştı.