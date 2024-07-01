Kanser tedavisi araştırmaları için Wagner engereğinin zehrini sağdılar

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:00

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, 3 akademisyen ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, 'Wagner Engereği Zehrinin Proteomik Karakterizasyonu ve Potansiyel Antikanser Etkinliğinin Araştırılması' adlı proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışma yaptı.

Endemik Wagner engereğinin zehir içeriğini belirleyerek, antikanser özelliklerini araştırmak ve biyoteknolojik kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Bingöl kırsalında 5 günlük saha çalışması yapıldı. Araştırmalara Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Naşit İğci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Suna Karadeniz Saygılı ve Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman da destek verdi. Çalışmalarda bölgede yakalanan yılanlar, alınan zehir örneklerinin ardından yeniden doğaya salındı.

'YILAN ZEHİRLERİNDE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA İYİ GELEN MADDELER VAR'

Prof. Dr. Zülfü Yıldız, kansere etkili olabilecek maddeleri tespit ederek, ovaryum kanser hücreleri üzerinde denemeler yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"TÜBİTAK tarafından destek alan proje kapsamında ülkemizde endemik olan Wagner engereğinin zehir içeriğini belirleyeceğiz ve daha sonra ovaryum kanseri üzerinde deneyeceğiz. Daha önce Wagner engereği, Aras Vadisi'nde biliniyordu. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok bölgesinde bulunduğunu tespit ettik. Yılan zehirlerinde çeşitli hastalıklara iyi gelen maddeler bulunuyor. Tabii yılan zehirleri içerisinde 100'den fazla madde bulunuyor. Wagner engereği de ülkemizde endemik olduğundan dolayı çalışılmamış bir tür. Öncelikli olarak yılanları bulup, onlardan zehir sağıp, zehrin içeriğini belirleyeceğiz ve daha sonra kansere etkili olabilecek maddeleri tespit ettikten sonra ovaryum kanseri hücreleri üzerinde denemeleri yapacağız. Bu kapsamda gelip, öncelikli olarak Wagner engereği örneklerimizi bulduk. Onlardan zehir sağdık ve onları yine kendi habitatlarına, doğasına saldık."