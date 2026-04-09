Kanser tedavisi görüyorlardı... İki kardeş, 2 farklı şehirde 1 saat arayla hayatını kaybetti

9.04.2026 15:58:00
DHA
Mardin'de kanser tedavisi gören İlhan Akti ve Bahattin Akti kardeşler, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Eşref Akti, farklı şehirlerde hayatlarını kaybeden ağabeylerini farklı yerlerde defnetmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Derik ilçesine bağlı kırsal Düztaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir hastanede 8 yıldır tedavi gören İlhan Akti (54), dün saat 19.00 sıralarında fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Mersin’deki bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören ağabeyi Bahattin Akti (75) de yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından İlhan Akti’nin cenazesi sabah saatlerinde Viranşehir’de, Bahattin Akti’nin cenazesi ise Mersin’de toprağa verildi.

"AYRI YERLERDE DEFNETMEK ZORUNDA KALDIK"

Ağabeylerini farklı yerlerde defnetmek zorunda kaldıklarını belirten kardeşleri Eşref Akti (53), “Bir anda iki vefat haberi almak bizleri derinden üzdü. Bahattin ağabeyim Mersin’de, İlhan ağabeyim Viranşehir’de tedavi görüyordu. Önce saat 19.00'da İlhan'ın, bir saat sonra da Bahattin'in vefat haberini aldık. Bir anda yıkıldık, ne yapacağımızı bilemedik. Kaderleri aynı güne yazılmış, birbirlerinden ayrı yerlerde defnetmek zorunda kaldık” dedi.

