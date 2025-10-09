Kanserden diyabete, göz damlalarından antibiyotiklere... Eczanelerde ilaç krizi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 11:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Türk Eczacılar Birliği; kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, pediatri ilaçları, göz damlaları ve bazı antibiyotikler başta olmak üzere birçok kalem ilaca ulaşımda ciddi güçlükler yaşandığını aktardı. Her yıl aynı sorunun yaşandığına dikkat çeken TEB, yurttaşların da sağlığa erişiminin önünde önemli bir engel oluştuğunu belirtti.

Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczanelerde ilaç tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bazı ilaçlara hiç erişilemediğini aktardı.

TEB; özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, pediatri ilaçları, göz damlaları ve bazı antibiyotikler başta olmak üzere birçok kalem ilaca ulaşımda ciddi güçlükler yaşandığına dikkat çekti.

"HER YIL AYNI DÖNEMLERDE TEKRARLANAN İLAÇ YOKLARINA ARTIK SON VERİLMELİ"

Her yılın son aylarında 'zam beklentisi' nedeniyle aynı sürecin yaşandığını vurgulayan Türk Eczacılar Birliği, hastaların da sağlığa erişiminin önünde önemli bir engel oluştuğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Eczanelerimizin ilaç tedarik sürecinde ve buna bağlı olarak halkımızın ilaca erişiminde son dönemde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Meslektaşlarımız, bazı ilaç gruplarına hiç erişemezken, bazılarına ise son derece kısıtlı erişim sağlayabilmektedir. Bu durum, hem hastalarımızın tedavi süreçlerini aksatmakta hem de meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır.

Özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, pediatri ilaçları, göz damlaları ve bazı antibiyotikler başta olmak üzere birçok kalem ilaca ulaşımda ciddi güçlükler yaşanmaktadır.

Her yılın son aylarında 'zam beklentisi' nedeniyle tekrarlanan bu tedarik ve erişim sorunları, eczanelerimizin ilaca, hastalarımızın ise sağlığa erişimi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Ancak sorunun kaynağı kesinlikle eczacılar değildir. Meslektaşlarımız, hastalarının tedavileri için gerekli ilaçları bulabilmek adına büyük bir çaba harcamakta, ilacı temin edememenin tedirginliğiyle nöbet tutmaktadır.

Artık her yıl kronikleşen ilaca erişim sorununa kalıcı bir çözüm bulunması zorunluluk haline gelmiştir. İlaç fiyatlarının Avro kuruna bağlı olarak yılda sadece bir kez güncellenmesi, tedarik zincirinde aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle fiyat güncellemelerinin yıl içine yayılması ve birkaç defa yapılması, bu sorunun önemli ölçüde önüne geçecektir.

Toplum sağlığı bir tasarruf kalemi olarak görülemez. Türk Eczacıları Birliği olarak, halkımızın ilaca kesintisiz erişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlaç üretiminden tedarik zincirine kadar tüm paydaşlarımızı aynı hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmeye; kamu otoritesini ilaca erişim sorunlarının her yıl tekrarlanmaması adına taraflarla ortak zeminde kalıcı çözüm üretmeye davet ediyoruz."

İlaç krizi kapıda
İlaç krizi kapıda Trump’ın ilaç fiyatlarını düşürme kararı, dışa bağımlı ülkelerde fiyat artışına yol açabilir. Uzmanlar, Türkiye’nin kritik ilaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşayabileceğini vurguluyor.
İlaçta sabit kur politikası yeni tedavileri engelliyor: ‘Yeni ilaçlar Türkiye’ye girmiyor’
İlaçta sabit kur politikası yeni tedavileri engelliyor: ‘Yeni ilaçlar Türkiye’ye girmiyor’ İlaç fiyatlandırmasında döviz kurunun sabit tutulması, Türkiye’deki ilaç bulma sıkıntısının devam etmesine neden oluyor. Antidepresan ve DEHB ilaçları gibi psikotrop grubundaki ilaçlar zor bulunuyor. Eczacılar da ilaç politikasının yeni ilaç moleküllerinin Türkiye’de tedaviye girmesine engel olduğunu söylüyor.
İlaç fiyatları güncellenmedi, eczacılar zor durumda
İlaç fiyatları güncellenmedi, eczacılar zor durumda Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "2 yılı aşkın süredir güncellenmeyen kademeli ilaç fiyat baremleri nedeniyle birçok eczane ekonomik darboğazda. Ne yazık ki son yapılan güncelleme mesleğimizin yaşadığı ekonomik sorunları çözmekten çok uzak" ifadelerini kullandı.