Kanserden ölen eşinin acısına dayanamadı, kalp krizi geçirdi: Çift yan yana toprağa verildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Güler Ala (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin acısına dayanamadığı belirtilen Ogün Ala (49) da akşam saatlerinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Ala çifti, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.
Güler Ala, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti, cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde getirildi.
Güler Ala'nın eşi Ogün Ala da dün akşam kayınvalidesinin evindeki taziye ziyaretinde eşinin cenazesini görünce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Eşinin acısına dayanamayıp kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ogün Ala da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ala çifti için bugün öğle vakti köyde cenaze namazı kılındı. Çift, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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