'Kanseri bitireceğim' demişti: Emekli doktorun ölüm nedeni araştırılıyor

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde oturan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden haber alamadı. Geçen hafta perşembe günü evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, apartmanın ikinci katındaki kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak girdiği dairede Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopside ölümü şüpheli görülen Mustafa Savan Günay’ın bedeninde herhangi bir kesici yada delici alet izine rastlanmazken, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emekli doktor Günay’ın kesin ölüm nedeni kurumun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

Emekli doktor Mustafa Sanan Günay’ın mayıs ayında sosyal medyada 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını belirterek, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunaca’yı (takviye gıda) çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim” diye yazmıştı.

Ölümünün ardından Dr. Günay’ın sözleri sosyal medyada yeniden ilgi görürken, birçok açıklaması gündem oldu. İnternet kullanıcıları doktor Günay’ın ölümünün detaylı olarak incelenmesi gerektiğini savundu.

Dr. Günay’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.



