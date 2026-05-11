Kanuni Sultan Süleyman 'şakası' nedeniyle ifade vermişti: Komedyen Tuba Ulu'nun 3 yıl hapsi istendi!

Sosyal medyada paylaşılan gösteri kesitinin ardından "tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya kalan komedyen Tuba Ulu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulu’nun bir şovunda Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame hazırladı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: 3 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ulu’nun gösterisi sırasında kullandığı "Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi" sözlerinin, tarihi şahsiyete yönelik hakaret suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı.



Sabah'ın haberine göre, savcılık dava açmak için yeterli delilin bulunduğunu belirterek komedyenin 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dolaşıma sokulan video sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuba Ulu, yaşananların ardından kamuoyundan özür dilemişti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin kastını aşmış olabileceğini ifade ederek üzüntüsünü dile getirmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

"Milli ve manevi değerleri aşağılama" ve "hakaret" suçlamaları ekseninde hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.