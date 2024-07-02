Kanunsuz Haydar Davası: Heyetin reddini istedi

Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 02.07.2024 - 18:17

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Haydar Öztop, baktığı bir kamu davasında kendisine "Kanunsuz Haydar" diyen avukat Ömer Kavili'den şikayetçi oldu.

MAHKEME BAŞKANI: "KANUNU TANIMIYORUM"

İddiaya göre 16 Şubat 2023'te Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davaya katılan avukat Ömer Kavili, usule uymadığını öne sürdüğü mahkeme başkanı Haydar Öztop'u, kanunlara uyması gerektiği konusunda uyardı. Tartışmanın büyüdüğü duruşma salonunda avukat Kavili, başkan Öztop'a Avukatlık Kanunu'nu hatırlattı. Kavili'nin iddiasına göre Öztop, "Avukatlık Kanunu'nu tanımıyorum" diyerek karşılık verdi.

"KANUNSUZ HAYDAR"

Avukat Kavili, mahkeme başkanının bu cevabına tepki gösterince başkan bu kez avukat Kavili'yi duruşma salonundan attırmak istedi. Tartışma sırasında Ömer Kavili, başkandan söylediklerini tutanağa geçirmesini istedi. Mahkeme başkanı ise söylediklerini tutanağa geçirmeyi reddetti. Kavili ise başkan Haydar Öztop'a, "Ağzından çıkanın arkasında duracaksın. Tutanağı düzgün yazın, kanunsuzluk yapıyorsunuz. Kanunsuz Haydar" dedi.

AVUKAT KAVİLİ'NİN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ SİTENDİ

Avukat Ömer Kavili'yi polis zoruyla mahkemeden attıran Haydar Öztop, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Kavili hakkında ihbarda bulundu. Başsavcılık, başkan Öztop'un ihbarı üzerine avukat Kavili hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın ikinci duruşmasında, müşteki sıfatı bulunan başkan Haydar Öztop'un duruşmaya katılmaması üzerine Kavili, mahkemeden Öztop hakkında zorla getirme çıkarılmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

"BAŞKAN İTİRAZLARI KİŞİSELLEŞTİRİYOR"

Duruşma başından itibaren mahkemenin usuli hatalarına müdahale eden Ömer Kavili, mahkeme başkanından usule uygun yargılama yapmasını istedi. Mahkeme başkanı, Kavili'nin usule ilişkin başka bir talebinin olup olmadığını ve son kez kendisine söz verdiğini söyledi. Kavili ise "Başka usuli hata yapacak mısınız?" diye sordu. Başkan, "Son kez söz veriyorum" deyince Kavili, "Başkan, usuli itirazları kişiselleştiriyor. Kızgınlık içerisinde" dedi. Mahkeme başkanı ise kızgın olmadığını ve olayı kişiselleştirmediği söyledi.

ÜYE HAKİMLERE SORMADAN 'OY ÇOKLUĞU' DEDİ

Avukat Kavili, taleplerini bitirdikten sonra mahkeme başkanı tüm taleplerin oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi. Kavili ise itiraz ederek başkanın, üye hakimlerle talepleri müzakere etmediklerini söyledi. Başkan ise çok sayıda avukatın izleyici olarak bulunduğu mahkeme salonunda, üye hakimlerle müzakere etmediği halde Kavili'nin itirazına, "Ettik ettik" şeklinde karşılık verdi.

MAHKEME HEYETİNİ REDDETTİ

Avukat Ömer Kavili ise bunun üzerine, "Başkan, şahsi görüşünü hayal kurar gibi vermiştir. Savcı mütalaasına karşı itirazımız, üye hakimlerle müzakere edilmedi. Üyeler de buna itiraz etmedi" diyerek, reddi heyet talep etti. Mahkeme başkanı, reddi heyet talebini de reddederek, Kavili'nin üst mahkemeye itiraz edebileceğini belirterek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.