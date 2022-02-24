KAP'a açıklama yaptı: Türk şirket Ukrayna yatırımını askıya aldı

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:32

Girişim Elektrik GESAN.IS Ukrayna'da yaşanan jeopolitik ve diplomatik belirsizlikler nedeniyle Odesa'daki tesisinde yapılması gereken makine ve teçhizat yatırımlarının askıya alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Süreç takip edilerek fabrikanın devreye alınmasından vazgeçilmesi durumunda, bu fabrika için Türkiye'den sipariş edilen makineler standart üretim hatlarımıza uygun olduğu için, Ankara'da almış olduğumuz fabrikalarımızda kapasite artırımı amacı ile kullanılacaktır" denildi.

Şirket Aralık sonunda KAP'a yaptığı açıklamada, iştiraki olarak Ukrayna'nın Odesa şehrinde yer alan Europower Ukraine LLC firmasının fabrika inşaatının tamamlandığını belirtmişti.