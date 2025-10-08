Kapadokya'da 'hava şartları' nedeniyle balon turları iptal edildi

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ki sıcak hava balonları turu iptal edildi.
Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamıyor.
BUGÜN VE YARIN İPTAL
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine imkân sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi.
Yetkililer, turların mevsimsel hava koşullarının normalleşmesi ile yeniden gerçekleştirileceğini bildirdi.
Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.