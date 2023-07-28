Kapadokya’da balonlara 'rüzgar' engeli

Kapadokya’da görsel şölen oluşturan sıcak hava balonları, hava muhalefeti nedeniyle uçmadı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:08
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Güzel atlar diyarı Kapadokya’da peribacaları, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal kaya oluşumu vadileri yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonları, aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşları bugün iptal etti.

Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması bekleniyor.


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