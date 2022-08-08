Kapadokya'da işlettiği otel odasında ölü bulundu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Bora Ö. (70), işlettiği otel odasında ölü bulundu.
Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. İşlettiği otel odasında tek başına kalan Bora Ö.'den haber alamayan otel çalışanları, bir süre sonra odaya girdi. Bora Ö.'yü hareketsiz halde bulan otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bora Ö.'nün öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Bora Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Emeklilikte YAŞ’a takılan generalin perde arkası
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama