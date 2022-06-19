Kapadokya'da turist akını: Gün batımında ATV safarisi

19 Haziran 2022 Pazar, 17:25

Pandeminin yavaşlamasıyla birlikte Türkiye'deki turizm bölgelerinde hareketlilik yaşanıyor. Namı diğer 'Güzel atlar ülkesi' Kapadokya da Nevşehir'in uğrak noktalarından bir tanesi.

Sıcak hava balonları ve peri bacalarıyla meşhur olan bölgeye bu sene de birçok turist ayak bastı. Bölgede çeşitli tur etkinliklerine katılan yerli ve yabancı konuklar, özellikle akşamüstü ATV motorlarla peribacaları arasında gezinti yapıp güneşin batışını izliyor.

"ATV TURLARINA TALEP ÇOK FAZLA"

Sıcak hava balonları başta olmak üzere at, deve, bisiklet ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler içinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Bu etkinliğin yaklaşık 15 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Kapadokya Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Adem Demirci, "Pandemi sürecinde durağanlaşan işler şimdi çok şükür iyi. Özellikte ATV turlarına talep çok fazla. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte yaklaşık 250 bin kişi ATV turuna katıldı. Bunun bölge turizmine çok büyük katkısı var" dedi.