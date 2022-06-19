Kapadokya'da turist akını: Gün batımında ATV safarisi
Turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olan Kapadokya'ya ziyaretçi akını gerçekleşti. Peribacalarını gün batımında izleyen turistler, ATV ile bölgede safari turu yaptı.
Pandeminin yavaşlamasıyla birlikte Türkiye'deki turizm bölgelerinde hareketlilik yaşanıyor. Namı diğer 'Güzel atlar ülkesi' Kapadokya da Nevşehir'in uğrak noktalarından bir tanesi.
Sıcak hava balonları ve peri bacalarıyla meşhur olan bölgeye bu sene de birçok turist ayak bastı. Bölgede çeşitli tur etkinliklerine katılan yerli ve yabancı konuklar, özellikle akşamüstü ATV motorlarla peribacaları arasında gezinti yapıp güneşin batışını izliyor.
"ATV TURLARINA TALEP ÇOK FAZLA"
Sıcak hava balonları başta olmak üzere at, deve, bisiklet ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler içinde eğlenceli vakit geçiriyor.
Bu etkinliğin yaklaşık 15 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Kapadokya Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Adem Demirci, "Pandemi sürecinde durağanlaşan işler şimdi çok şükür iyi. Özellikte ATV turlarına talep çok fazla. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte yaklaşık 250 bin kişi ATV turuna katıldı. Bunun bölge turizmine çok büyük katkısı var" dedi.
Video Haberler
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...
- Metiner'in ardından Gökçek de Arınç'a yüklendi
- Sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
- Galatasaray'a 'Ribery' şoku!
- 'AK Parti bize koşacak'