Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.
Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.
Balonlar, Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
PERİBACALARI ÜZERİNDE SÜZÜLDÜ
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli balon üretimi yapan Pasha Balloons tarafından hazırlanan Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da gün dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdi. Geçen yıl düzenlenen Kapadokya Balon Festivali öncesi hazırlanan figürlü balon bölgedeki vadiler üzerinde süzülürken güzel görüntü oluşturdu.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.
Balonun ulusal bayramlarda Türkiye'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Türk bayrağı şeklindeki balonun ülkemizde üretilmiş olması ayrı bir mutluluk veriyor. Balonun kubbe kısmı orijinal Türk bayrağı boyutlarına sadık kalınarak tasarlandı. Dünyadaki diğer bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük olanıdır" dedi.
ÖĞRENCİNİN BALONA BİNME HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü ilkokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da balona binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçeğe dönüştü. Sınıf öğretmeni Fevzi Kütük, öğrencileri ile sohbet ederken Yalnız'ın sıcak hava balonlarına ilgisini öğrendi.
Firma yetkilileri, balon tutkusu olan 5 öğrenciye tur hediye etti. Balon sepetine binen öğretmen ve öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçtu. Öğretmen Fevzi Kütük, balon firması yetkililerine teşekkür etti.
5. sınıf öğrencisi Kerem Yalnız da Kapadokya'yı gökyüzünden izleyecek olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.
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