Kapadokya’daki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı: 420 yapı karara karşın yıkılmadı
Sayıştay’ın 2023 Kapadokya Alan Başkanlığı denetim raporu yayımlandı. Rapora göre Nevşehir’de Kapadokya bölgesinde imarı olmayan birçok yapının bulunduğu ve buna ilişkin yıkım kararı olmasına karşın yıkım işleminin yapılmadığı ortaya çıktı.
Raporda, “Yapılan incelemede Kapadokya alanı içerisinde, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulduğu 2019 yılından önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca alınmış olan kararlar ve 2019 yılından itibaren Kapadokya Alan Komisyonu’na alınan kararlarla beraber toplam 586 yapı hakkında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yıkım kararı olduğu, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından 2020- 2022 yılları arasında 166 yapının yıkımının gerçekleştirildiği, ancak 420 yapı hakkında alınan yıkım kararlarının henüz uygulanmadığı görülmüştür” dendi.
Raporda ayrıca, uygulanmayan yıkım kararlarının bir kısmının oldukça geçmişe dayandığına dikkat çekilerek “2016 yılında alınmış kararların dahi olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Etiketler: #Alan Başkanlığı #kapadokya #yandı
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