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Kapaklı’da bir şahıs tartıştığı kişinin kulağını kesti

Kapaklı’da bir şahıs tartıştığı kişinin kulağını kesti

8.06.2026 16:46:00
Güncellenme:
ANKA
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Kapaklı’da bir şahıs tartıştığı kişinin kulağını kesti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
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Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.İ., N.T. ve Y.E., M.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.E. ve M.A. isimli şahıslar E.İ.’nin kulağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla keserek yaraladı. Ayrıca çıkan kavgada N.T. de kolundan bıçaklandı. Kavgayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 2 kişiyi bıçakla yaralanan Y.E. ve M.A.’yı yakalama çalışması başlattı.

Olayın ardından ikametlerinde yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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