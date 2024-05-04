Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:52

Güncelleme: 04.05.2024 - 20:53

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal muhtarların taleplerini sıraladı. Özünal'ın muhtarlar için meclis üyeliği ve yeşil pasaport talebi dikkat çekti.

Mehmet Özünal muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kapatılmasına yönelik söylentilere ilişkin ise, "Muhtarsız toplum zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti. Bu konular gündeme gelecektir. Ancak asparagas haber" ifadelerini kullandı.

"MUHTARLAR DEVLET VE MİLLET ARASINDA KÖPRÜDÜR"

Elips Haber'de Deniz Dalgıç'a konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlıkların e-Devlet sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla işlevinin azaldığı söylemlerine ilişkin kapatılma gündemi ile ilgili konuştu.

Özünal, “Evet, e-Devlet ile vatandaşların internet üzerinden evraklarını alması kolaylaşmıştır. Ülkemiz çağdaş dünya standartlarına geliyor. Her şey ikametgah kağıdı, nüfus cüzdanı sureti değildir. Muhtarın başka asli görevleri vardır. Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür. Miletin kafasının içindeki düşünceleri alır, uygulaması gereken yerde gerekli yerlere iletir. Takdir yine hükümetindir. Kapatmak isterse kapatır” şeklinde konuştu.

"YEŞİL PASAPORT VERİLSİN"

Muhtarların taleplerini sıralayan Özünal, “Tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor. Bilgisayarını koyuyor. Teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Yok. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin” ifadelerini kullandı.