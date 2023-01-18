Kapıkule'de 1,4 milyon liralık kaçak hard disk ele geçirildi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:57

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:57

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen iki araç ekiplerce takibe alındı.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde kaçak eşya taşıdığından şüphelenilen araçlarda detaylı arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 400 BİN LİRA

Aramalarda, araçların bagaj zeminindeki stepne boşluğuna, arka yolcu koltuklarının altına ve şahıslara ait valizin astarının iç kısmına çok sayıda hard disk yerleştirildiği tespit edildi.

Toplam 1312 adet kullanılmamış hard disk ele geçirildi. Kaçak eşyanın piyasa değerinin 1 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi. Olay, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturuluyor.