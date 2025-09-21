Kapılar kilitlendi, çocuklar okulda mahsur kaldı!

İkisi öğrenci olan çocuklar, tuvalette oldukları sırada kapıların kilitlenmesiyle içeride kaldı. Çocukların yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereden girerek kapıları açtı ve çocukları güvenli şekilde dışarı çıkardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe neden oldu.