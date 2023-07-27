Kapıyı açmayan kayınvalidesini ölü buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde damadının ulaşamadığı kayınvalide evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:44
Kapıyı açmayan kayınvalidesini ölü buldu
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Merkez Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, kayınvalidesinden bir süre haber alamayan bir kişi, evin kapısını çalmasına rağmen açılmaması üzerine şüphelenerek 112’ye ihbarda bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evin koridorunda hareketsiz yatan kadına yapılan ilk müdahalede 72 yaşındaki Ayşe Demirbilek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Demirbilek’in cesedi cenaze arabasına alınarak morga kaldırıldı. Acı olayı duyan Demirbilek’in yakınları üzüntüye boğuldu.


aydın nazilli

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