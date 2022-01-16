Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama
Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde “Oto Hırsızlığı", “Mala Zarar Verme" ve “Kapkaç" suçları ile yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Kapkaç ve hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde 2 “Kapkaç", 4 “Otodan Hırsızlık" 2 “Oto Hırsızlığı" ve bir “Mala Zarar Verme" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.
İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde suçları gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.K. isimli şüpheliler, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesinde bulunun bir işyerine daha önceden çaldıkları aküleri satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinden çaldıkları otomobil ile Gaziosmanpaşa ilçesinden çaldıkları motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken yaşı küçük M.K. isimli şahıs ile E.E. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- Diyetisyenler açıkladı: 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Eserlerinde yaşamdan beslenen ressam: Burhan Doğançay
- İktidar medyası, Sezen Aksu'yu hedef gösterdi
- NASA keşfetti: Güneş Sistemi'nin dışında 'öteuydu' adayı
- En büyük 3D kozmik harita yayınlandı
- Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
- BM uyardı: Açlıkla karşı karşıyalar
- Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
- Nedim Gürsel ‘Acı hayatların izini sürdüm!’