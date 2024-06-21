Kaplan davasında ‘KÖZ’ tartışması

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

FETÖ’nün Emniyet yapılanması imamı Kemalettin Özdemir yargıda yeniden gündeme geldi. Özdemir, FETÖ çatı fezlekesinde “şüpheli” iken FETÖ çatı davası ile birçok örgüt soruşturmasında “tanık” olarak dinlenilmişti. 2016’dan sonra FETÖ’den koparak emniyette yapılanmaya çalışan gerici “KÖZ” grubunun da lideri olarak bilinen Özdemir’in katledilen akademisyen Necip Hablemitoğlu davasında tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı. Dava 16 Temmuz’daki duruşmayla devam edecek. Duruşmalarda en dikkat çeken ise Özdemir’in ifadeleri olacak.

22 YIL HAPİS İSTEMİ

Bunun yanı sıra Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü davasında da Özdemir’in adı gündeme geldi. Sanık avukatlarından Sidar Yurtçiçek, davanın 23 Mayıs’taki duruşmasında Kaplan’a operasyonun KÖZ grubu tarafından yapıldığını ileri sürdü. Yurtçiçek, KÖZ’le birlikte Hanefi Avcı’yı da kastederek “Kemalettin Özdemir, 2005-2006 yıllarında Fetullahçı çeteden ayrılan bağımsız bir yapıdır. Bunun göstergesi de bu gruba yakın eski bir Emniyet müdürünün fellik fellik televizyonlarda dolaşıp ‘Mafya, Emniyet’e operasyon çekiyor, bunu da avukatlar grubu üzerinden yapıyor’ demesidir” ifadelerini kullandı.

Özdemir hakkında 2019’da başlatılan soruşturma kapsamında 6 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Bu kapsamında Özdemir hakkında 22 yıl hapis istendi. İddianame ise 1 Haziran’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 11 Eylül’de.