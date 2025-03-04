Kar esareti... Bingöl ve Şırnak'ta 131 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Kar esareti... Bingöl ve Şırnak'ta 131 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:47

Bingöl'de kent genelinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 58, ilçelerden Adaklı'da 6, Karlıova'da 13, Kiğı'da 25, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için 115 personel ve 54 araçla çalışma yürütülüyor. Bingöl Belediyesi ile Karlıova Belediyesi ekipleri de caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.


Etiketler: #Bingöl #kar yağışı #köy yolu #Şırnak

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