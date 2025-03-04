Meteoroloji saat verdi... Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı!

Doğu Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini aktardı.

Meteoroloji saat verdi... Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre; rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Etiketler: #Doğu Akdeniz #Fırtına #meteoroloji #Rüzgar

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