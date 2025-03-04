Meteoroloji saat verdi... Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı!
Doğu Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre; rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Etiketler: #Doğu Akdeniz #Fırtına #meteoroloji #Rüzgar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'