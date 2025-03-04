Meteoroloji saat verdi... Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:26

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre; rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.