Kâr hırsıyla bebekleri öldüren “yenidoğan çetesi” protesto edildi: 'Kapatılanı kamulaştır'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

İstanbul Tabip Odası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” sloganıyla eylem yaptı. Olayın sorumlusunun Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olduğu belirtilen açıklamada, “Bu kirli ilişkilerin, bağlantıların 10 bebeğin ölümüne yol açmadan önce neden tespit edilemediğini, denetimlerin neden yapılmadığını sormak istiyoruz. Bu sorumluluktan kaçamazsınız” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve Genel Sağlık İş, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bebek ölümlerinin olduğu sırada İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP heyeti ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Özel hastaneler patronu Fahrettin Koca’yı Sağlık Bakanı yapanlara yuh olsun. 10 bebeğin kaybı buz dağının görünen yüzüdür. Bu süreçten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu sorumlu tutuyoruz, istifa etmelidir. Çeteler ve bu çetelere zemin hazırlayan AKP hesap verecek” ifadelerini kullandı.

