Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi
İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu.
Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu saat 15.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.
"1986-1987'DEKİ KAR YAĞIŞINI İSTİYORUM"
Yağışa yakalanan bir yurttaş, "Hava durumu raporları, 'kar gelecek' diyor. Yağsın istiyoruz. Arabayla geldim. Buradan tramvaya bineceğim. Eve geçeceğim. Ben 1986-1987'deki kar yağışını istiyorum. 15-20 gün yağsın. Bu devirde yağmaz" dedi.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi
- Futbol efsanesi Pele, yeniden hastaneye yatırıldı!
- Boğaz hattında hava kapkara!
- Erdogan may gather leaders of Russia and Ukraine
- 'Bin yılın şarkıcısı' hayatını kaybetti
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Bir ilde daha ekmeğe zam
- Apple'ın Yeni SE modeli kapıda
- Babasına koronavirüs bulaştırdı, yaşamına son verdi
- CHP'li Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif etti