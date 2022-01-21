Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi

21 Ocak 2022 Cuma, 16:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu.

Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına sığındı. Yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Öte yandan şiddetli yağmur beraberinde yoğun trafiği de getirdi. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu saat 15.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

"1986-1987'DEKİ KAR YAĞIŞINI İSTİYORUM"

Yağışa yakalanan bir yurttaş, "Hava durumu raporları, 'kar gelecek' diyor. Yağsın istiyoruz. Arabayla geldim. Buradan tramvaya bineceğim. Eve geçeceğim. Ben 1986-1987'deki kar yağışını istiyorum. 15-20 gün yağsın. Bu devirde yağmaz" dedi.