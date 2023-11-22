Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 22.11.2023 - 13:13

Hava sıcaklığının düşmesiyle tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi merak etti. Peki, Kar lastiği zorunluluğu ne zaman gelecek? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği ne zaman takılır?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU ÖNE ÇEKİLDİ

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde Vali Davut Gül başkanlığında ‘Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN KULLANILIR?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri arasında şehirlerarası yolculuklarda kış lastiği olmayan araç sahiplerine para cezası veriliyor. Bu bağlamda uygulama kapsamında lastik takmayan araçlara 2568 TL'lik trafik cezası kesiliyor. 2024 yılı cezası henüz belli olmadı. Ceza almak istemeyen araç sahiplerinin kış lastiği yönetmeliği kapsamında belirtilen kurallara uyması gerekiyor.