Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı var mı?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:16

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:16

Geçtiğimiz pazar sabahı birçok kent beyaza bürünürken İstanbul'da da yılım ilk kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını paylaştı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı var mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da, cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış etkili olmuş; kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmüştü. Meteoroloji'nin tahminlerine göre tüm kentte etkili olacak kar yağışı bekleniyor. Hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri sağanak yağışın ardından pazar günü de kar yağışı görülecek.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji verilerine göre yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.