Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:56

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltma kararı alındı. Peki, Kar nedeniyle uçuşlar iptal mi edildi? İptal uçak seferleri hangileri?

KAR NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.