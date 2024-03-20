Kar payı vereceğini söyleyerek altınları topladı: Kuyumcu ortalıktan kayboldu

Kar vaadiyle yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla kuyumcu ve yanındaki 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:16
Kar payı vereceğini söyleyerek altınları topladı: Kuyumcu ortalıktan kayboldu
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Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Emanet aldığı altınlarla birlikte kaçan 3 şüpheliden Ö.K. ve İ.K. Bolu’da, M.K. ise Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu İ.K. iddiaya göre, müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altın ve nakit para aldı.

ELLERİNDE ÇANTAYLA İŞ YERİNDEN ÇIKTILAR

Geçtiğimiz hafta gece geç saatte içlerinde kuyumcunun sahibi İ.K.'nin de bulunduğu 3 kişi ellerinde çantalarla iş yerinden ayrıldı, bir daha da kuyumcu dükkanını açan olmadı.

Paralarını almak için kuyumcuya gelen müşteriler iş yerinin birkaç gün boyunca açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, Ö.K. ve iş yeri sahibi İ.K.’yi Bolu’da, M.K.’yi ise Bursa’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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