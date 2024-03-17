Kendisini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyalarını alarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:03
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart'ta M.Ş.A'yı telefonla arayarak adının hırsızlığa karıştığını, ziynet eşyası ve nakit paralarını evine gelecek polise teslim etmesi gerektiğini söyleyen şüphelilerin, bu yöntemle mağdurun ziynet eşyalarını alarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, turizm acentesine kayıtlı bir araçla adrese gelen şüphelilerden birinin, M.Ş.A'nın evine girdiğini belirlerken, kendisini polis olarak tanıtan zanlının 285 bin lira değerinde ziynet eşyalarını alarak ikametten ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, kullandıkları aracın plakası üzerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler A.A. ve M.Ç'yi 14 Mart'ta yakaladı. Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ç. "dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin M.Ş.A'nın evinin önüne araçla gelmeleri, birinin arabadan inip apartmana girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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