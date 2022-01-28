Kar topu atan çocuklara saldırdı, bıçaklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracına kar topu atan çocuklara saldıran minibüs şoförü bıçakla yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde yer alan Kaplıca Caddesi'nde seyreden Y.E. (39) idaresindeki 16 M 10205 plakalı minibüse mahalledeki çocuklar kar topu attı.
Duruma sinirlenerek yanına gittiği çocuklara tekme atarak onları itmesi güvenlik kamerasınca da görüntülenen Y.E, bu sırada yanına yaklaşan F.A. (19) tarafından bıçaklandı.
Bileğinden yaralanan şoför, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumcu kardeşler altınlarla kaçtı
- Kar topu atan çocuklara saldırdı, bıçaklandı
- Çeşme Meydanı’nındaki kaçak yapılar yıkıldı
- Siyah kar yağdı: 'Gece kadar kara'
- Anonsla uyarı yapıldı: 'Uzak durunuz!'
- Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
- Tunç Soyer duyurdu: İBB elektrik dağıtım şirketi kuruyor
- Uçan'dan transfer açıklaması: 'Emre hocamız beni aradı'
- ADD'den Demokrasi Şehitlerini Anma Programı
- İtalyan basınından Muriqi iddiası!