Kar topu atan çocuklara saldırdı, bıçaklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracına kar topu atan çocuklara saldıran minibüs şoförü bıçakla yaralandı.

AA
28 Ocak 2022 Cuma, 12:26
Kar topu atan çocuklara saldırdı, bıçaklandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde yer alan Kaplıca Caddesi'nde seyreden Y.E. (39) idaresindeki 16 M 10205 plakalı minibüse mahalledeki çocuklar kar topu attı.

Duruma sinirlenerek yanına gittiği çocuklara tekme atarak onları itmesi güvenlik kamerasınca da görüntülenen Y.E, bu sırada yanına yaklaşan F.A. (19) tarafından bıçaklandı.

Bileğinden yaralanan şoför, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.


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