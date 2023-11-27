Kar ve tipiden sonra etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 18:54

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:54

Ardahan'da fırtınanın etkisiyle Çıldır ve Posof ilçeleri ile Taşdeğirmen ve Balçeşme köylerinde bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören yurttaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

Fırtına sonrası AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.