Kar ve tipiden sonra etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu!
Ardahan'da kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.
Ardahan'da fırtınanın etkisiyle Çıldır ve Posof ilçeleri ile Taşdeğirmen ve Balçeşme köylerinde bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.
Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören yurttaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
Fırtına sonrası AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!