Kar yağışı nedeniyle yaşanan gecikme kavgaya dönüştü
Erzurum’da dün akşam saatlerinde kombi tamiri için randevu alan bazı kişiler, yoğun kar yağışı nedeniyle tamircinin yarım saatlik gecikmesi üzerine dükkana gelerek dükkan sahibine saldırdı.
Erzurum'da kombi tamircisinin kar yağışı nedeniyle gecikmesi üzerine, yaşanan kavganın sebebi belli oldu. Saldırganların alkollü olduğu belirtilirken, dükkân sahibi ve yakınlarının müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırganların alkollü olduğunu teyit etti ve araçlarına el koydu. Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Olayda bir kişinin yaralandığı ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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