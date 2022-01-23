Kar yağışı sonrası çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine yoğun kar yağışı sonrası çığ düştü. Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, yol ise ulaşıma kapandı.
Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar sebebiyle köyler ile ulaşım tamamen kapanırken Kastamonu’yu Sinop’a, Ankara’ya, İstanbul’a ve Bartın’a bağlayan yollarda da ulaşım durma noktasına geldi.
ÇATALZEYTİN-KASTAMONU KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya çığın altında kalanın olmadığı öğrenildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Çığ düşmesi sonucu bölgeye Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çığın düştüğü noktaya ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan kar birikintisini yoldan kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken bir yandan bölgede güvenlik önlemi almaya çalışıyor.
Çığ düşmesi sonucu yolda oluşan kar birikintisini kaldırmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan ağır kış koşulları nedeni ile Çatalzeytin-Kastamonu karayolunda bir araç yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede kara gömülen araca jandarma ekipleri yardım etti. Jandarma ekipleri, mahsur kalan aracı yolda kar kürüme çalışması yürütülen Karayollarına ait greydere bağlayarak kurtarılmasını sağladı.
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