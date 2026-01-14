Kar yağışlarının ardından Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 14:13:00
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kar yağışlarının ardından Sapanca Gölü seviyesinde 8 santimetrelik artış yaşandığını açıkladı. Bir haftalık süreçte göl havzasına yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandı.

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü, şehir genelinde etkili olan kar yağışıyla yeniden canlanmaya başladı.

SASKİ tarafından paylaşılan verilere göre; yağışların ardından göl seviyesinde belirgin yükseliş kaydedildi. Geçen hafta 28,42 seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, kar yağışlarının ardından 28,50 seviyesine yükseldi.

Karların erimesi ve aralıklı devam eden yağışlarla, gölü besleyen dere yatakları yeniden suyla dolarken, kıyı kesimlerinde yaşanan çekilmenin de durmaya başladığı gözlendi.

SASKİ yetkilileri, yağışların göl havzasına olumlu katkı sağladığını ancak su tasarrufunun önemini koruduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'nü besleyen havzada etkili olan yağışlar, kısa sürede olumlu bir tablo oluşturdu. Ancak bu artış rehavete yol açmamalı. Şehrimizin en önemli su kaynağının geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi.

